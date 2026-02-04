Размер шрифта
МЧС направило спасателей и спецтехнику в Белгородскую область для ремонта энергообъектов

МЧС: более 20 единиц техники направили в Белгородскую область после обстрелов

Более 50 сотрудников МЧС и свыше 20 единиц спецтехники направили в Белгородскую область для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Колонна МЧС РФ Ногинского и Тульского спасательных центров доставит в Белгородскую область 30 передвижных электростанций и 5 топливозаправщиков. В составе колонны 23 единицы техники и 54 спасателя», — отмечается в сообщении.

Специалисты будут задействованы в работах по восстановлению объектов энергетики после вчерашнего обстрела. Решение принято по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

3 февраля около 20:30 мск в Белгороде и области объявили ракетную опасность из-за обстрела ВСУ. После этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. В результате атаки Белгород и несколько округов, включая Яковлевский, Шебекинский, Грайворонский и Ракитянский остались без электричества.

Тем же вечером Гладков заявил, что социальные и энергетические объекты, а также жилые дома начали подключать к резервным генераторам после обстрела ВСУ.

Ранее рок-музыкант Валерий Кипелов спел в темноте во время блэкаута в Белгороде.
 
