Слуцкий назвал Варшаву вассалом США

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Варшава ведет себя как истинный вассал США, высылая трех российских дипломатов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от «большого вашингтонского брата» в антироссийских выпадах и риторике. Это действительно эхо санкций США», — сказал Слуцкий.

Политик подчеркнул, что для высылки российских дипломатов не было никаких оснований. По его словам, такое решение является очередным «показательно русофобским жестом», который еще больше углубляет пропасть между Россией и Польшей.

«Ответим – как всегда в соответствии с дипломатической практикой», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Польша высылает трех дипломатов РФ. В свою очередь, Россия объявит «персона нон грата» трех польских дипломатов в ответ на действия Варшавы.