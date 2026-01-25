В Госдуме усомнились в эффективности блокировки сайтов с ГДЗ для школьников

Минпросвещения подготовило закон по блокировке сайтов с готовыми школьными заданиями. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что проконтролировать блокировки будет невозможно. По его мнению, чтобы повысить качество образования, следует ввести в школах 12-часовой учебный день и внедрять технологии в процесс.

«Я думаю, что система образования должна адаптироваться под современные условия. И мы должны, по большому счету, отказываться от домашних заданий. Если раньше можно было у кого-то списать, попросить родителей помочь, то сейчас весь этот функционал забирают нейросети и сайты с готовыми ответами любых решений. Поэтому, конечно, на данном этапе попытка заблокировать сайты с готовыми решениями, возможность ограничения использования нейросетей, я думаю, проконтролировать это будет невозможно. Ну, техническими способами никак. Нужно ускорить процесс перехода к более качественному образованию. Здесь и сейчас. То есть, ребенок приходит на уроки и проходит тот объем материала, который ему необходим. И, может быть, необходимо сокращать количество детей в классах для того, чтобы более качественной была работа. Ну и еще раз подчеркну, что для родителей будет удобно, если ребенок находится в школе до самого вечера», — сказал он.

Свинцов считает необходимым изменить концепцию школьного образования.

«Просто нужно разнообразить его времяпрепровождение в школе, с 9:00 до 13:00 — это занятия, потом обед, потом, условно говоря, время порезвиться, допустим один час. Потом какие-то спортивные занятия и, например, еще час-полтора — это повторение того материала, который он прошел в первой половине дня. Тогда это, наверное, мне кажется, будет более правильно. Родители получат время спокойно работать. Не нужно будет бежать с работы, забирать детей, особенно начальных классов. А дети будут в одном месте под присмотром, будут получать весь функционал, как образовательный, так и досуговый, так и спортивный. Я считаю, что необходимо внести изменения в градостроительные нормы. Сделать из школы такой образовательно-развлекательно спортивный кластер. Новые школы должны строиться именно в таком концепте, что ребенок приходит там в 8:00 – 8:30 и уходит из школы также в 20:00 – 20:30», — сказал парламентарий.

Депутат предложил платить старшеклассникам за помощь младшим в выполнении заданий.

«И в рамках школьного двенадцатичасового дня, он там получает все возможные свои задачи — есть время и поиграть с друзьями, и позаниматься какими-то личными своими вопросами, сходить в библиотеку, поиграть в шахматы, посетить спортивные секции. С утра поучиться, в обед — спокойно пообедать и позаниматься своими делами, а вечером еще раз повторить под присмотром преподавателей или, например, каких-то старших кураторов. Может быть, это кто-то будет из старших классов за дополнительную плату. И старшеклассники с удовольствием за небольшую плату будут оказывать такую услугу, как, например, помощь в выполнении домашних заданий уже младшеклассникам. Эту систему надо продумать, проработать и максимально быстро внедрять», — заключил он.

