Вучич: мир больше не делится на Запад и остальные страны

Сегодня мир больше не делится на Запад и остальные государства, поскольку раскол происходит внутри самих западных стран. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на заседании правительства, передает газета «Известия».

«Мир движется к дальнейшей фрагментации, дифференциации и конфликтам. И это уже не разделение на Запад и остальной мир. Происходит серьезная фрагментация внутри самого Запада», — сказал глава государства.

Вучич добавил, что периоды стабилизации являются только временной паузой для успокоения рынков и общественного мнения. По словам президента, он никогда «не видел такой плохой атмосферы на форуме в Давосе».

Утром 25 января сенатор Алексей Пушков заявил, что Гренландия в 2026 году выдвигается на «первый план» как регион геополитического соперничества и становится «новой линией разлома» между Западом и Востоком. Он привел недавние слова генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что Арктика уже не является «замороженной границей», как раньше, а превратилась в «линию фронта».

Ранее на Западе заявили об усилении раскола в НАТО из-за российского «Орешника».