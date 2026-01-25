Школьница в Волгограде вышла выбросить мусор в мороз и пропала

В Волгограде школьница вышла в мороз выкинуть мусор в Кировском районе и не вернулась, сообщает местный портал V1.ru.

Мать 12-летней девочки рассказала, что в 11:00 дочь пошла к мусорной площадке, находящейся в минуте ходьбы от дома. В прошлом проблем при этом никогда не было, однако на этот раз школьницы не было полчаса. Когда родители начали ее искать, выяснилось, что девочка не взяла с собой ключи.

«У нас ребенок на инвалидности, она могла среагировать, поехать до школы. Она знает, на какой автобус надо сесть», — заявила женщина и добавила, что отец доехал до школы, но ребенка там не было.

В материале уточняется, что девочка была в светлой куртке с мехом и в шапке с черными ушами. К поискам подключили полицию.

Неделю назад в Казани нашли «похищенного неизвестными» подростка и вернули родителям. Telegram-канал «112» писал, что неизвестные на белой иномарке увезли юношу с проспекта Ильгама Шакирова. После этого родители обратились в полицию.

Однако в полиции заявили, что 14-летний юноша в первой половине дня сам сел в такси и отправился покупать мотоцикл. Он не предупредил родителей об этой поездке. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось.

