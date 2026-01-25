Российский тренер: уход Сауся из «Балтики» в «Спартак» не ослабит калининградцев

Российский тренер Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что уход Владислава Сауся из «Балтики» в московский «Спартак» не ослабит калининградский клуб.

«Ослабит ли калининградцев уход Сауся из «Балтики». Я думаю, он не ключевой игрок для них, думаю они найдут ему замену. Сможет ли «Балтика» замахнуться на тройку призеров РПЛ в этом сезоне? Не знаю. Для них будет хорошим результатом, если они сохранят пятое место», — сказал Гладилин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Саусь провел 17 матчей, забив один мяч.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее южноамериканский футболист покинул «Зенит».