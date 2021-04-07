Песков: ситуация в Донбассе не оказывает сильного влияния на экономику России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация конфликта в Донбассе не оказывает существенного влияния на экономику России.

«Конечно, напряженность в непосредственной близости от наших границ — это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. Это обычная практика. Но еще раз повторяю, в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема, волатильность курса она была и раньше, были разные причины: спекулятивного характера, неспекулятивного. Но это не влияет на стабильность экономическую в целом», — ответил Песков.

На вопрос о возможности повторения событий «Черного вторника 2014» из-за событий в Донбассе, пресс-секретарь президента России ответил отрицательно.

«Я думаю, что наши соответствующие ведомства держат ситуацию под контролем», — заявил Песков.

«Черным вторником 2014» называют события 16 декабря 2014 года, когда произошли резкие скачкообразные изменения курса рубля по отношению к доллару и евро.

Ранее официальный курс евро вырос на 2,15 рубля.