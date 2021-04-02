Секретарь СНБО Украины подтвердил новые санкции против компаний РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил внесение в санкционный список ряда компаний РФ, передает РИА «Новости».

«Есть компании из РФ, есть компании из других стран, которые также сегодня попали в санкционный список», — заявил Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что на заседании в пятницу СНБО решил ввести санкции в отношении ряда российских компаний.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что пока не получал от властей Украины официальных уведомлений о санкциях.

Ранее источник сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Россотрудничества и других 10 российских компаний.

Также под санкции попали 68 компаний, которых подозревают в связах с лицами, организующими контрабанду на Украине.