Парламент не вынес вотум недоверия и. о. премьер-министра Нидерландов

В Нидерландах члены парламента страны проголосовали по предложению вынести вотум недоверия и. о. премьер-министра Марку Рютте. Голосование транслировалось в онлайн-формате Нидерландской телерадиовещательной корпорацией.

Данная инициатива была предложена лидером крайне правой нидерландской Партии свободы Гертом Вилдерсом.

Согласно представленным сведениям, предложение не получило поддержку со стороны парламентариев.

При этом депутаты указали на отказ в доверии Рютте, что приравнено к крайне серьезному порицанию. Однако это не несет таких же последствий для и. о. премьер-министра, как если бы инициатива получила достаточное количество голосов: в этом случае он был бы вынужден покинуть свой пост.

Марк Рютте находится на должности премьера Нидерландов с 2010 года. Его партия одержала победу на парламентских выборах в стране в 2021 году, после чего Рютте заявил, что приступил к переговорам по составу коалиционного правительства. Однако парламент считает это заявление ложным.