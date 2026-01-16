Машков об отказе стать преемником Табакова: «До последнего не допускал, что он уйдет»

Машков признался, что не был готов стал преемником Табакова после его кончины

Художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков объяснил на шоу «Актерская студия Вадима Верника», почему в начале карьеры отказывался быть преемником Табакова. Выпуск с актером опубликован на платформе VK Видео.

Верник напомнил артистку, что в 1997 году на вопрос, готов ли Машков взять руководство театра Табакова, ответил: «Не люблю руководящие должности». Телеведущий поинтересовался, почему его решение изменилось с тех пор.

«Все относительно. Я — другой человек и, более того, для меня Олег Павлович был абсолютно вечен. Поэтому говорить о том, что я буду его преемником, казалось мне нелепостью. <…> Я до последнего дня его жизни не допускал, что он уйдет. Потом уже сложились судьба и обстоятельства — то, о чем я не думал и на что не рассчитывал», — пояснил Машков.

Худрук Табакерки отметил, что не был готов к предложению точно также, как и к уходу знаменитого наставника.

1 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Владимира Машкова почетной грамотой. Он пожелал 62-летнему артисту успехов в художественном руководстве, хранить и приумножать традиции, заложенные его учителем Олегом Табаковым.

