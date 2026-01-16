Глава «Моссада» прилетел в США для переговоров по Ирану

Axios: глава Моссада Давид Барнеа прибыл в США для переговоров по Ирану

Глава внешней разведки Израиля («Моссада») Давид Барнеа прибыл в США для переговоров со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, переговоры Уиткоффа и Барнеа пройдут в Майами. Встретится ли глава «Моссада» с президентом США Дональдом Трампом в предстоящие выходные, пока неизвестно, говорится в материале.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

Власти Ирана обвиняют в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль. При этом президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в переходе «красной линии» при подавлении протестов и заявил, что Вашингтон всерьез рассматривает возможность ответных мер, в том числе с применением силы.

В начале января СМИ сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой передать Ирану послание о том, что Израиль не планирует нападать на Исламскую Республику.

Ранее президент Ирана назвал Путину причастных к дестабилизации в Республике.