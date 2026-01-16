Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Глава «Моссада» прилетел в США для переговоров по Ирану

Axios: глава Моссада Давид Барнеа прибыл в США для переговоров по Ирану
Kobi Gideon/Israeli Gpo/Global Look Press

Глава внешней разведки Израиля («Моссада») Давид Барнеа прибыл в США для переговоров со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, переговоры Уиткоффа и Барнеа пройдут в Майами. Встретится ли глава «Моссада» с президентом США Дональдом Трампом в предстоящие выходные, пока неизвестно, говорится в материале.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

Власти Ирана обвиняют в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль. При этом президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в переходе «красной линии» при подавлении протестов и заявил, что Вашингтон всерьез рассматривает возможность ответных мер, в том числе с применением силы.

В начале января СМИ сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой передать Ирану послание о том, что Израиль не планирует нападать на Исламскую Республику.

Ранее президент Ирана назвал Путину причастных к дестабилизации в Республике.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638485_rnd_8",
    "video_id": "record::ca350328-6306-4a85-a4a1-7749fe23da46"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+