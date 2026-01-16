В Госдуме оценили проведение Британией учений на случай конфликта с РФ

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным отношениям Светлана Журова призвала быть начеку в связи с учениями британских военнослужащих в Норвегии, граничащей с Россией. Она прокомментировала ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

По словам парламентария, она не сомневается в том, что НАТО при проведении учений представляет на месте врага РФ. Так было и 10, и 20 лет назад.

«Запретить им их (учения — «Газета.Ru») проводить точно невозможно, но быть начеку надо. У нас должно быть понимание, что мы должны быть готовы на тех границах», — подчеркнула законодатель.

Она обратила внимание, что Россия не вынашивает планы нападения на страны — члены Североатлантического альянса. Несмотря на это, НАТО отрабатывают сценарий агрессии со стороны РФ. Как сказала Журова, таким образом правительства западных стран объясняют гражданам необходимость тратить 5% ВВП на содержание военного блока.

«Видите, мы молодцы, тратим по назначению эти деньги, мы вас будем защищать. Никто на них нападать не собирается, но защищаться они собираются», — добавила депутат.

16 января газета Politico написала, что морские пехотинцы из Великобритании проводят экстремальные учения на базе «Лагерь Викингов» на севере Норвегии. Тренировки организовали на случай потенциального конфликта с Россией, говорится в статье.

Ранее Япония и США провели совместные авиационные учения.