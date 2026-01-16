Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В Госдуме оценили проведение Британией учений на случай конфликта с РФ

Депутат ГД Журова призвала быть начеку из-за учений Великобритании в Норвегии
РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным отношениям Светлана Журова призвала быть начеку в связи с учениями британских военнослужащих в Норвегии, граничащей с Россией. Она прокомментировала ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

По словам парламентария, она не сомневается в том, что НАТО при проведении учений представляет на месте врага РФ. Так было и 10, и 20 лет назад.

«Запретить им их (учения — «Газета.Ru») проводить точно невозможно, но быть начеку надо. У нас должно быть понимание, что мы должны быть готовы на тех границах», — подчеркнула законодатель.

Она обратила внимание, что Россия не вынашивает планы нападения на страны — члены Североатлантического альянса. Несмотря на это, НАТО отрабатывают сценарий агрессии со стороны РФ. Как сказала Журова, таким образом правительства западных стран объясняют гражданам необходимость тратить 5% ВВП на содержание военного блока.

«Видите, мы молодцы, тратим по назначению эти деньги, мы вас будем защищать. Никто на них нападать не собирается, но защищаться они собираются», — добавила депутат.

16 января газета Politico написала, что морские пехотинцы из Великобритании проводят экстремальные учения на базе «Лагерь Викингов» на севере Норвегии. Тренировки организовали на случай потенциального конфликта с Россией, говорится в статье.

Ранее Япония и США провели совместные авиационные учения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638545_rnd_2",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+