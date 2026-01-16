Ученые заявили об угрозе новой пандемии в 2026 году

Daily Star: в 2026 году мутационная болезнь X грозит планете новой пандемией

Существует высокая вероятность новой глобальной пандемии, которая, по прогнозам, может произойти уже в 2026 году и условно названа «Болезнь X». Об этом сообщил новостной портал Daily Star.

По информации издания, существует четыре вируса, которые активно развиваются и могут стать причиной новой пандемии. В перечень потенциальных угроз входят:

Mpox (обезьянья оспа) – после вспышки в 2022 году вирус укоренился во всем мире, продолжает циркулировать и формировать новые разновидности;

Краснуха (Rubella) – заболевание, которое считалось практически побежденным, может вернуться из-за значительного снижения охвата вакцинацией MMR, что уже спровоцировало увеличение случаев заражения корью (рекордное снижение за последние 15 лет);

Птичий грипп (H5N1) – особенно опасный штамм, который активно мутирует с 2020 года, приобретая способность заражать млекопитающих. Ученые опасаются, что он может адаптироваться для более эффективной передачи между людьми;

Вирус Оропуче – распространяется мокрецами, и его область распространения расширяется от Южной Америки до Европы. Симптомы схожи с лихорадкой денге, а потенциал для стремительного распространения достаточно велик.

Эксперты, включая исследователей из Университета Саутгемптона и Университета Глазго, подчеркивают, что мир, особенно Европа, по-прежнему недостаточно готов к кризисам масштаба COVID-19.

Основными факторами риска называются общее снижение уровней вакцинации и способность вирусов быстро эволюционировать и передаваться между различными видами.

