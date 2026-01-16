Вооруженный пистолетом челябинец украл из магазина 80 шоколадок

В Челябинске задержан ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в сетевом продуктовом магазине на улице Марченко. Покупатель набрал шоколада на сумму более 11 тысяч рублей и хотел пройти мимо кассы, не оплатив товар. Когда продавец попыталась его остановить, мужчина пригрозил ей пистолетом и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала местного жителя, у него был изъят сигнальный пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

До этого житель Липецка украл из магазина партию кофе и шоколадную пасту. Мужчина под видом покупателя погрузил в несколько тележек 300 упаковок кофе и 39 банок шоколадной пасты и вывез украденное через служебный вход.

Ранее пьяный россиянин украл игрушки из автомата и раздал прохожим.