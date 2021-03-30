В Общественной палате оценили потенциал нового состава ЦИК

Новый состав Центральной избирательной комиссии РФ повысит доверие к избирательной системе, рассказал «Газете.Ru» член Общественной палаты РФ Константин Комков.

В понедельник, 29 марта, члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет.

«На мой взгляд подобрался очень хороший состав, яркий по персоналиям. В пример могу привести таких известных людей, как бывший руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев или [председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права»] Игорь Борисов», — детализировал эксперт.

В целом, по его словам, все члены ЦИК – безусловные сильные профессионалы, которые будут работать, в том числе, и над цифровизацией всего избирательного процесса.

«Новому составу практически «с колес» нужно будет вести избирательную кампанию, которая начинается в ближайшие месяцы. Сейчас идет процесс аудита оригинального законодательства, выстраивание общественного наблюдения. Опыт нового состава ЦИК позволит избежать затрачивания времени на адаптацию к работе», — детализировал специалист.