Пашинян подаст в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подаст в отставку в апреле, чтобы в стране прошли внеочередные выборы. Об этом пишет «Интерфакс».

«В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы», — сказал Пашинян.

Политик подчеркнул, что в это время продолжит исполнять обязанности премьера.

Ранее Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако заявление об увольнении не подписал президент Армении Армен Саркисян.