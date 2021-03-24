Евросоюз и США договорились координировать действия в отношении России

Евросоюз и США обсудили «конфронтационное поведение России» и договорились координировать свои действия. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА «Новости».

«Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию «военной угрозой» для Запада. Он также включил в число «военных угроз» Китай, Иран и КНДР. Также стало известно о намерении нового руководства Соединенных Штатов усилить противодействие России со стороны НАТО.