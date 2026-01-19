Размер шрифта
Армия

Мировой спрос на беспилотники к 2030 году вырастет в несколько раз

РОЭ: спрос на БПЛА вырастет к 2030 году на 120%, на дроны-камикадзе – на 400%
Максим Блинов/РИА Новости

Мировой спрос на беспилотники вырастет к 2030 году на 120%, на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) – на 400%. Об этом журналистам заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» (РОЭ, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев накануне выставки UMEX&SimTEX 2026 в ОАЭ, его слова приводит РИА Новости.

«Спрос на БПЛА к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы – на 400%», – сказал он.

«Рособоронэкспорт» впервые организует единую российскую экспозицию на международной выставке и конференции по беспилотным системам и тренажерам UMEX&SimTEX 2026 в ОАЭ. На мероприятии, которое состоится в Абу-Даби с 20 по 22 января, специальный экспортер представит передовые российские решения в области беспилотников и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств.

В декабре 2025 года Вооруженные силы Соединенных Штатов запустили новый ударный беспилотник-камикадзе морского базирования «Лукас».

В октябре 2025 года белгородские инженеры разработали, испытали и уже направили в зону СВО новый самоуничтожающийся беспилотный летательный аппарат с «жалом».

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.

