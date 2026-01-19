Выросло число погибших в результате крушения скоростных поездов в Испании

Число погибших в результате крушения скоростных поездов в Испании выросло до 24. Об этом сообщил телеканал RTVE.
«Минимум 24 человека погибли и 73 получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних», — отметил телеканал.
По данным RTVE, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
До этого сообщалось о 21 погибшем.
Министр транспорта и устойчивой мобильности Испании Оскар Пуэнте написал в соцсетях, что пока нельзя назвать окончательное число жертв. Из-за случившегося премьер-министр Испании Педро Санчес отменил все свои планы на 19 января.
Источники в министерстве транспорта рассказали, что среди погибших — машинист поезда компании Renfe.
Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia (принадлежит Renfe). Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили.
Ранее поезд с сотнями пассажиров переехал стадо слонов, переходивших ж/д пути.