Теннисист Рублев одержал уверенную победу на старте Australian Open

Теннисист Рублев обыграл Арнальди и вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В первом круге представитель России одержал победу над итальянским теннисистом Маттео Арнальди. Встреча, которая продолжалась 1 час 52 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 6:2, 6:3.

Рублев выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету итальянского теннисиста четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Рублев сыграет с португальским теннисистом Жайме Фарией.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

