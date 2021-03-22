В Кремле рассказали про отдых Путина в Туве

__is_photorep_included13519298: 1

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал про поездку Владимира Путина на выходные в республику Тува, где он отдыхал в тайге.

«Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува», — сообщил Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить, действительно ли президент отдыхал в Туве.

Ранее в Кремле опубликовали кадры видео из поездки президента России Владимира Путина и главы Минобороны страны Сергея Шойгу. На одном из роликов можно увидеть, как российский лидер садится за руль вездехода, где уже находится министр обороны. На других кадрах Путин и Шойгу осматривают мастерскую главы военного ведомства с поделками из дерева.

По словам Пескова, президент давно освоил вездеход. Он также рассказал, что экипировка главы государства для поездки была российского производства.

Путин, говоря о возможных датах для разговора с президентом США Джо Байденом, заявил, что намерен уделить время отдыху в тайге. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что политик проведет выходные 20 и 21 марта в Сибири.

В 2019 году Путин также ездил на отдых в Туву вместе с Шойгу. Тогда Песков объяснил, что Путин любит отдыхать в России. Он отметил, что это задача президента – популяризировать малоизвестные места России, о которых граждане могут не подозревать, на своем примере.8