Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Политика

Как отдыхает Владимир Путин в тайге

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят совместные выходные в тайге. О планах главы государства отдохнуть на выходных вдалеке от Москвы было известно заранее, когда Путин предлагал своему американскому коллеге Джо Байдену провести переговоры. Единственным условием было то, чтобы разговор не проходил в субботу или воскресенье. «Я на выходных хочу съездить в тайгу, немного там отдохнуть», — говорил российский лидер 18 марта.

Неформальность поездки Путина и Шойгу подчеркивается и тем, что министр обороны показал президенту свою мастерскую, где он создает поделки из веток.

Объясняя свою любовь к отдыху на территории России, президент Путин говорил: «страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая». При этом Дмитрий Песков подчеркивал, что таким образом президент популяризирует места в России, о которых большинство граждан могут и не знать.

Сибирские места становятся достаточно частым пунктом назначения Путина: в Туве и Хакасии он ловил рыбу, в Иркутской области охотился. В Кремле при этом подчеркивают, что глава государства «остается верен своим предпочтениям в своей любви к России, к российской географии».

Как проходит отдых Владимира Путина в тайге — в нашем фоторепортаже.

close
Президент России Владимир Путин у вездехода во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года Президент России Владимир Путин у вездехода во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года
Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге, 21 марта 2021 года Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге, 21 марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года
Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года
Владимир Путин во время отдыха в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года Владимир Путин во время отдыха в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Жади из сериала «Клон»: 20 лет спустя
Жади из сериала «Клон»: 20 лет спустя
Главный реформатор 90-х: 65 лет со дня рождения Егора Гайдара
Главный реформатор 90-х: 65 лет со дня рождения Егора Гайдара
В пузыре, без флага и гимна: российские фигуристы поехали на ЧМ
В пузыре, без флага и гимна: российские фигуристы поехали на ЧМ
Александре Даддарио -- 35
Александре Даддарио -- 35
Президент России Владимир Путин у вездехода во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года
Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге, 21 марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года
Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге, 21 марта 2021 года
Владимир Путин во время отдыха в тайге в Сибирском федеральном округе, 21 марта 2021 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Политика /
Главный реформатор 90-х: 65 лет со дня рождения Егора Гайдара
Главный реформатор 90-х: 65 лет со дня рождения Егора Гайдара
15
Политика /
Десятки погибших: протесты после путча в Мьянме
Десятки погибших: протесты после путча в Мьянме
18
Политика /
Первый после Путина: Михаилу Мишустину — 55
Первый после Путина: Михаилу Мишустину — 55
15
Политика /
«Сталин сломал мне жизнь»: 95 лет со дня рождения Светланы Аллилуевой
«Сталин сломал мне жизнь»: 95 лет со дня рождения Светланы Аллилуевой
14
Политика /
Самолетом, поездом, дрезиной: покинувшие КНДР дипломаты вернулись в Россию
Самолетом, поездом, дрезиной: покинувшие КНДР дипломаты вернулись в Россию
11
Политика /
Попытка переворота, митинги, палатки: что происходит в Армении
Попытка переворота, митинги, палатки: что происходит в Армении
18
Политика /
Лыжи и снегоходы: как прошла встреча Путина и Лукашенко
Лыжи и снегоходы: как прошла встреча Путина и Лукашенко
8
Политика /
Солнце Нации, Великий Руководитель и Железный Всепобеждающий Полководец
Солнце Нации, Великий Руководитель и Железный Всепобеждающий Полководец
28
Политика /
95 лет со дня рождения Жискара д'Эстена
95 лет со дня рождения Жискара д'Эстена
20
Все фоторепортажи