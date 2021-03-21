Киев отверг новые предложения Москвы по Донбассу

Украинские власти отказались от новых предложений Москвы по Донбассу. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на письмо главы офиса президента Украины Андрея Ермака политическим советникам «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция. – прим. «Газеты.Ru»).

В своем обращении Ермак отверг предложения, направленные заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком, представляющим Россию на переговорах в нормандском формате.

Глава офиса украинского лидера выразил удивление «своеобразной интерпретацией» Козаком итогов последней видеоконференции политсоветников глав стран «нормандской четверки» и заверил в готовности Киева к дискуссиям по прекращению огня на Донбассе.

«Мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме», – указано в письме Ермака.

Ранее Козак в письме представителям стран «нормандской четверки» указал на отказ Киева полноценно выполнять договоренности, направленные на прекращение конфликта в Донбассе. Он предложил также Берлину и Парижу обязать Киев дать письменную позицию по соблюдению франко-германского проекта «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» и по предложениям Москвы к этому документу.