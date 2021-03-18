В Крыму ответили на заявление о долге ФРГ «вернуть» полуостров Украине

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о моральном долге Германии помочь Киеву «вернуть» полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все это политический бред и маразм, который не поддается никакому здравому объяснению», — сказал Гемпель.

Депутат назвал заявление Мельника спекуляцией на прошлом. Он считает, что Украине следовало бы покаяться за разруху, которую в свое время устроили киевские власти в Крыму.

Ранее депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт ответил на призыв посла Украины в ФРГ помочь вернуть Крым в состав украинского государства. Парламентарий назвал слова Мельника маразмом и сказал, что больше ему добавить нечего. Также Гердт отметил, что оценки крымского вопроса в таком контексте вызывают недоумение.

Накануне, 17 марта, Мельник попросил ФРГ оказать Украине помощь в «возвращении» Крыма. Он назвал содействие Украине в вопросе Крыма «моральным долгом» Германии из-за исторической ответственности «за нацистскую тиранию» во времена Второй мировой войны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.