Зеленский заявил, что намерен побороть «олигархический класс» на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен бороться в стране с представителями крупного бизнеса, которые пытаются навязать свою власть в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы работаем над тем, чтобы вернуть на Украину справедливость, а ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс»», — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что к этому имеют отношение Игорь Коломойский (предприниматель), Петр Порошенко (экс-президент Украины), Ринат Ахметов (предприниматель), Виктор Пинчук (предприниматель), Дмитрий Фирташ (предприниматель).

«Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и в дальнейшем создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих», — сказал глава Украины.

Он подчеркнул, что второе не поддерживается. Президент также добавил, что не нуждается в дополнительной поддержки от международных партнеров в данных вопросах.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что реальными хозяевами его страны являются США.