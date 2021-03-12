Кравчук поддержал намерение Зеленского встретиться с Путиным

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал намерение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с каждым лидером «нормандского формата», в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что когда речь идет о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, ее территориальной целостности и суверенитете, необходимо обязательно встречаться и договариваться», — заявил Кравчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов встретиться к каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), если саммит глав государств не состоится.

Последняя встреча глав стран «нормандской четверки» состоялась в декабре 2019 года. В саммите участвовали президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Странам удалось договориться о прекращении огня в Донбассе, обмене заключенными в формате «всех на всех» и определить новые зоны отвода сил.