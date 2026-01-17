Размер шрифта
Побывавшая в Дании делегация политиков из США обсудит Гренландию с Рубио

Сенатор Кунс: делегация политиков из США после поездки в Данию свяжется с Рубио
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Посетившая столицу Дании делегация американских политиков после возвращения намерена связаться с государственным секретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии. Об этом в ходе пресс-конференции в Копенгагене сообщил сенатор от Демократической партии Крис Кунс, передает ТАСС.

«Мы, вероятно, также свяжемся с <...> Рубио. Мы много узнали о Дании и Гренландии и возвращаемся с новым стремлением — найти путь вперед», — рассказал конгрессмен после встреч делегации с членами правительства и парламента королевства.

Кунс обратил внимание, что США и Дания уже несколько десятилетий поддерживают партнерские отношения. По его мнению, для Вашингтона «практически нет лучшего союзника», чем Копенгаген.

Также сенатор заявил об отсутствии непосредственной угрозы безопасности в Арктике. Он добавил, что в долгосрочной перспективе США и Дании следует развивать торговое сотрудничество. В частности, речь идет о совместной добыче полезных ископаемых.

16 января издание Ekstra Bladet со ссылкой на сенатора от американского штата Иллинойс Дика Дурбина сообщило, что делегация политиков из США прибыла в столицу Дании, чтобы поддержать власти королевства по вопросу принадлежности Гренландии. Всего в Копенгаген приехали 11 конгрессменов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.

Ранее в Дании пообещали открыть огонь в случае нападения США на Гренландию.

