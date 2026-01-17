Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Суд аннулировал кредит, который петербуржец взял под давлением мошенников

Суд в Петербурге аннулировал кредит пенсионера, взятый из-за мошенников
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге по требованию прокуратуры расторг кредитный договор, который 71-летний пенсионер заключил с банком под влиянием мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

В ведомстве рассказали, что в период с апреля по май 2024 года телефонные мошенники во время телефонных разговоров убедили пожилого петербуржца поэтапно «совершить ряд сомнительных действий». Находясь под влиянием злоумышленников и не осознавая последствия своих решений, мужчина взял кредит на сумму 2 млн рублей, а полученные деньги перевел на указанный аферистами счет.

«Согласно заключению комплексной амбулаторной судебной экспертизы пожилой потерпевший с учетом индивидуально-психологических особенностей в период заключения кредитного договора не понимал значение своих действий, не мог руководить ими и оказывать сопротивление», — говорится в сообщении петербургской прокуратуры.

Прокуратура направила в суд заявление в интересах пенсионера о признании кредитного договора недействительным. В результате суд встал на сторону мужчины и аннулировал банковский долг, отметили в ведомстве.

Уточняется, что по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее 18-летняя россиянка пыталась поджечь призывной пункт после общения с мошенниками.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644449_rnd_2",
    "video_id": "record::abe70da1-9c98-4795-a34c-232f29c1bf53"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+