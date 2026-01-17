Суд аннулировал кредит, который петербуржец взял под давлением мошенников

Суд в Санкт-Петербурге по требованию прокуратуры расторг кредитный договор, который 71-летний пенсионер заключил с банком под влиянием мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

В ведомстве рассказали, что в период с апреля по май 2024 года телефонные мошенники во время телефонных разговоров убедили пожилого петербуржца поэтапно «совершить ряд сомнительных действий». Находясь под влиянием злоумышленников и не осознавая последствия своих решений, мужчина взял кредит на сумму 2 млн рублей, а полученные деньги перевел на указанный аферистами счет.

«Согласно заключению комплексной амбулаторной судебной экспертизы пожилой потерпевший с учетом индивидуально-психологических особенностей в период заключения кредитного договора не понимал значение своих действий, не мог руководить ими и оказывать сопротивление», — говорится в сообщении петербургской прокуратуры.

Прокуратура направила в суд заявление в интересах пенсионера о признании кредитного договора недействительным. В результате суд встал на сторону мужчины и аннулировал банковский долг, отметили в ведомстве.

Уточняется, что по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее 18-летняя россиянка пыталась поджечь призывной пункт после общения с мошенниками.