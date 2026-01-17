Дзюба заявил о падении уровня РПЛ

Форвард Дзюба: уровень РПЛ упал, но не так сильно, как об этом все кричат

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) упал, и объяснил, с чем это может быть связано. Его слова приводит Sport24.

«Уровень лиги у нас упал и 100% просел по сравнению с тем, что было раньше, но не так сильно, как об этом все кричат. Уровень у нашей лиги падает, потому что сейчас иностранцы стали менее качественными. Но ещё много ребят пришло из ФНЛ, грубо говоря», — заявил он.

Дзюба присоединился к тольяттинскому «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Акрон» идет на девятой строчке, набрав 21 балл.

Ранее Дзюба раскрыл мотивацию продолжать карьеру.