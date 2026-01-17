Размер шрифта
Считавшиеся исчезнувшими дикие коты заполонили леса в Европе

«Би-би-си»: в Европе фотоловушки поймали до 140 тысяч лесных котов
Stephan Morris/Shutterstock/FOTODOM

В Европе вновь начали фиксировать появление лесных котов — хищного вида, который ранее считался практически исчезнувшим. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные биологов.

Лесные коты внешне напоминают домашних кошек, однако отличаются более крупными размерами. Специалисты отмечают, что эти животные обладают исключительной скрытностью, благодаря чему им удалось избежать полного истребления. В ряде европейских регионов лесных котов не наблюдали десятилетиями, из-за чего вид считали вымершим. Итальянский биолог Андреа де Джованни объяснил, что в отличие от других животных, которые придерживаются привычных троп, лесные коты перемещаются хаотично, что делает их практически незаметными.

О том, что популяция вида сохранялась все это время, ученые узнали сравнительно недавно. Лесных котов все чаще фиксируют фотоловушки, а также удается собирать их ДНК с помощью специальных приманок — палок, о которые животные трутся. По оценкам биологов, численность популяции в Европе может достигать 140 тысяч особей.

Несмотря на это, обнаружить лесных котов по-прежнему крайне сложно. Их уже замечали в Чехии и Италии, а в Австрии, где вид считался исчезнувшим, присутствие подтверждают лишь снимки с фотоловушек. В Германии детеныш лесного кота оказался в приюте для бездомных животных — его туда сдали по ошибке, приняв за обычного котенка.

Ранее в США медведь прожил в подвале жилого дома 37 дней.

