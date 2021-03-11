Глава Госдепа США обеспокоен российской дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Некоторые страны, в числе которых есть Россия, занимаются дезинформацией по теме вакцин от COVID-19. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен добавив, что это опасно для всего мира, передает «Интерфакс».

«Как и вы, мы обеспокоены дезинформацией, в том числе российской, по теме вакцин», — заявил он.

Так Блинкен прокомментировал мнение одного из представителей комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса о том, что соперники США якобы занимаются распространением ложных сведений о западных вакцинах.

Блинкен подчеркнул, что Госдеп готов «противостоять этим попыткам» дезинформации.

Ранее Госдепартамент США обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса.