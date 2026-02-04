Размер шрифта
Принадлежащая Илону Маску SpaceX приостановила полеты ракеты-носителя Falcon 9

SpaceX: из-за некорректной работы двигателя приостановлены полеты Falcon 9
SpaceX

Американская компания SpaceX, владельцем которой является мультимиллиардер Илон Маск, из-за неполадок приостановила полеты ракеты Falcon 9. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети X.

В SpaceX пояснили, что 2 февраля во время вывода Falcon 9 очередной партии спутников связи Starlink была выявлена некорректная работа двигателей второй ступени ракеты, которая произошла непосредственно перед сходом ступени с орбиты. В настоящее время специалисты компании изучают полученные данные, чтобы определить причину происшедшего и принять необходимые корректирующие меры.

Следующий запуск Falcon 9 запланирован на 6 февраля.

19 января стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию из 29 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

10 декабря сообщалось, что SpaceX в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO) осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками.

Ранее SpaceX запустила юбилейный десятитысячный спутник Starlink.
 
