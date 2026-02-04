Размер шрифта
Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном

Трамп: США в данный момент ведут переговоры с Ираном
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в данный момент Соединенные Штаты проводят переговоры с Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, мы сейчас ведем с ними переговоры», — подтвердил Трамп во время церемонии в Белом доме, отвечая на вопрос прессы.

1 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что Тегеран и Вашингтон могут заключить справедливую ядерную сделку в короткие сроки.

Накануне советник верховного лидера Ирана, адмирал Али Шамхани, заявил о готовности Тегерана пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США. По его словам, Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана с текущих 60% до 20%, если Вашингтон проявит готовность к компромиссу. Он также подтвердил, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, а обогащение урана до 60% служит целям укрепления национальной безопасности и создания переговорной позиции для будущего диалога с мировым сообществом.

Ранее в Кремле оценили возможность передачи Ираном обогащенного урана России.
 
