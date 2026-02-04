Россиянам напомнили о льготах и гарантиях для предпенсионеров

Россияне предпенсионного возраста имеют право на ряд льгот и гарантий. Об этом RT рассказала глава Социал-демократического союза женщин России, бывший сенатор Ольга Епифанова.

Она напомнила, что предпенсионный статус возникает у граждан, которым до оформления пенсии по старости осталось не более пяти лет, а также у тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, включая многодетных матерей, работавших на вредных производствах и на Крайнем Севере. Этот статус устанавливается автоматически и присваивается без подачи отдельного заявления.

Епифанова пояснила, что предпенсионеры не получают никакой пенсии, поскольку они еще не достигли официального пенсионного возраста и необходимого трудового стажа ещё, а статус выполняет в первую очередь социальную и защитную функцию.

Так предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых дня в году для диспансеризации, защиту от увольнения по возрасту, повышенные пособия по безработице, переобучение и переквалификацию. Кроме того, гражданам предпенсионного возраста положены отдельные налоговые льготы, в том числе по земельному и имущественному налогу.

27 января сообщалось, что работающие пенсионеры имеют право на специальные трудовые гарантии и меры поддержки.

Ранее россиянам напомнили о праве на досрочную пенсию при сокращении с работы.