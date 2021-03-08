Захарова определила лучшее оружие в социальных сетях

Лучшим оружием в социальных сетях является здоровая ирония, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она рассказала в интервью РИА «Новости».

Захарова отметила, что стремится, чтобы ее ответы на комментарии в соцсетях были уважительными, но не скучными.

«Мне кажется, всегда здоровая ирония лучшее оружие, как для обороны, так и для нападения», – поделилась представитель МИДа.

Она добавила, что при общении в интернете руководствуется принципом свободы мнений и старается не обращать внимания на хамство и оскорбления.

«Если все-таки услышу какие-то замечания, постараюсь вычленить их из потока хамства, ответить достойно», – заявила Захарова.

В ходе интервью представитель российского внешнеполитического ведомства также обвинила западные соцсети в нарушении законов России.