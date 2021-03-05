Офис Зеленского призвал США ввести против РФ всеобъемлющие санкции

В офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали президента США Джо Байдена ввести новый «всеобъемлющий санкционный режим» против России, сообщает РИА «Новости».

Ограничения должны коснуться «Северного потока — 2», заявила на видеоконференции американской организации «Атлантический совет» замглавы офиса Зеленского Юлия Свириденко.

«Соединенные Штаты, Европейский Союз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима», — считает Свириденко.

Она добавила, что Киев ждет присоединения Вашингтона к обсуждению ситуации в Донбассе. Кроме того, Свириденко рассказала о намерении Украины наращивать военное сотрудничество с США, чтобы противостоять киберугрозам, информационным атакам и пропаганде.

Ранее Байден продлил на год антироссийские санкции из-за Крыма.