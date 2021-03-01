Супруга Медведчука сравнила Зеленского с «голым королем»

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Global Look Press

Жена депутата Рады Виктора Медведчука, украинская телеведущая Оксана Марченко сравнила президента Украины Владимира Зеленского с «голым королем», испугавшимся правды, которую транслировали оппозиционные телеканалы.

Она отметила, что поддерживает всех журналистов, которые работали и продолжают трудиться на оппозиционных каналах. «Вы – те дети, которые целому миру рассказали о том, что король голый. Он все это время прятался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет. И он испугался правды, которую вы говорили… и решил просто заткнуть вам рты», — сказала Марченко в эфире телеканала «Первый независимый», который транслируется на YouTube.

Она считает, что закрытие оппозиционных каналов и санкции против украинских граждан – это ужасно. Супруга политика также выразила мнение, что миллионы людей желают слышать мнение именно этих телеканалов, поскольку они «пострадали лишь потому, что говорили правду».

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии стало известно, что закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости». 26 февраля начал вещание телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый»). Однако уже вечером его отключили.