Послы ЕС одобрили начало процедуры по санкциям против России из-за Навального
Виктория Старостина
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Послы 27 стран Евросоюза согласовали, а также одобрили процедуру введения новых санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, передает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран.
«Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному», — сообщил собеседник агентства.
Данное решение вступит в силу после утверждения Советом Евросоюза и опубликования в официальном журнале сообщества.
Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия найдет способ ответить на новые санкции Евросоюза.
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