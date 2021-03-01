Послы ЕС одобрили начало процедуры по санкциям против России из-за Навального

Послы 27 стран Евросоюза согласовали, а также одобрили процедуру введения новых санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, передает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран.

«Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному», — сообщил собеседник агентства.

Данное решение вступит в силу после утверждения Советом Евросоюза и опубликования в официальном журнале сообщества.

Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия найдет способ ответить на новые санкции Евросоюза.