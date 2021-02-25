Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в республике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — сказал Песков.

Также президент России призвал все стороны проявить сдержанность.

Недовольные действиями Пашиняна граждане Армении вышли на улицы с требованием отставки премьера и его правительства утром, 25 февраля.

Ранее с теми же требованиями отставки Пашиняна стали требовать Вооруженные силы Армении. В ВС утверждали, что премьер и кабинет министров не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.