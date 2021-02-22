МИД Китая: Пекин никогда не вмешивался во внутренние дела США

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР «никогда не вмешивалась во внутренние дела США», передает РИА «Новости».

Он отметил, что Китай также «всегда уважал выбор американского народа».

Глава китайского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Пекин не собирается бросать Вашингтону вызов или пытаться заменить США.

По словам дипломата, Китай «готов к мирному сосуществованию и стремится к общему развитию с США».

«Точно так же мы надеемся, что США будут уважать основные интересы Китая, национальное достоинство и право на развитие», — добавил Ван И.

При этом глава МИД Китая обвинил администрацию бывшего президента США Дональда Трампа в деградации отношений Пекина и Вашингтона.