Лавров назвал отношения с Евросоюзом «разорванными в клочья»

Евросоюз считает Россию чужаком. Москва готова разорвать отношения с Брюсселем, потому что этих связей «уже не осталось». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама — правда, про российскую экономику - отношения разорваны в клочья», — сказал Лавров.

Министр напомнил о высказывании главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в мае 2019 года, когда тот заявил, что «старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу». По словам Лаврова, в этой цитате проявил себя менталитет европейцев.

Ранее Лавров обвинил ЕС в попытках самоутвердиться за счет санкций против России.