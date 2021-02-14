Путин рассказал о политике сдерживания России
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами российских СМИ заявил, что видит усиление политики сдерживания РФ по мере того, как страна становится сильнее. Фрагменты встречи показал телеканал «Россия-24».
Президент отметил, что как только РФ стала стабилизироваться, в отношении нее сразу началась политика сдерживания.
«Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», — сказал Путин.
Он обратил внимание, что это проявлялось и в экономике.
«Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше на это обращать внимание», — сказал президент.
На встрече Путин также заявил о планах Запада помешать росту влияния РФ на постсоветском пространстве.