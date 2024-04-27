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Сайт по продаже билетов RedKassa взломали

Сайт по продаже билетов RedKassa подвергся взлому

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Unsplash

Сайт по продаже билетов RedKassa подвергся взлому, специалисты восстанавливают работоспособность платформы. Об этом сообщили РИА Новости на горячей линии сервиса.

«Произошел взлом. Сейчас проводят технические работы… Сайт не работает. Все сервисы будут восстановлены», — сказала собеседница агентства.

Известно, что до этого пользователи сервиса RedKassa получали сообщения с приглашением «на концерт Кобзона в Крокус-Холл».

В начале апреля «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе специализирующейся на кибербезопасности компании BI.ZONE, что за первый квартал 2024 года в сети появилось 6416 мошеннических ресурсов, ориентированных на кражу Telegram-аккаунтов россиян. Это в 5,1 раза больше, чем в прошлом году.

В середине марта компания Servicepipе зафиксировала, что объем кибератак украинских хакеров на российские ресурсы в феврале и за первые две недели марта вырос в 4,6 раза.

Ранее в США осудили мошенника, обманувшего Apple на полмиллиарда рублей.

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