Личка заявил, что отпустит российского футболиста в Европу

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что нужно будет пойти навстречу Константину Тюкавину, если у него будет хорошее предложение из Европы, передает «Матч ТВ».

«Если у Тюкавина и у «Динамо» летом будет хорошее предложение из Европы, нужно пойти ему навстречу. У нас есть хороший пример с Арсеном Захаряном, он ушел в «Реал Сосьедад» и играет в Лиге чемпионов», — сказал Личка.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тюкавин провел 25 матчей, забив 12 мячей.

28 апреля «Динамо» примет «Зенит» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее стала известна задача «Динамо» на оставшуюся часть сезона РПЛ.