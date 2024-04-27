Стало известно, когда в Россию приехал 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов приехал в Россию в июле 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника отеля, где проживал подозреваемый.

Источник подчеркнул, что 3 июля 2023 года Курбонов пересек границу Российской Федерации. По его информации, он проживал в комнате на четвертом этаже, всего вместе с ним жили еще десять человек. Он отметил, что Курбонов, как и все проживающие в хостеле, работал.

По словам сотрудника отеля, их задача заключается в том, чтобы поселить мигрантов, чтобы они находились под контролем и были официально оформлены.

До этого стало известно, что фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов.

Следственный комитет РФ попросил суд арестовать Курбонова, который стал 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».