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Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

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Shutterstock

Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что с 20:29 мск сигнал тревоги звучит в Николаевской области. Позже тревогу объявили в Кировоградской, Одесской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях.

В ночь на 27 апреля взрывы произошли в Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. На территории всей страны была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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