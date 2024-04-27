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В МИД РФ заявили об отсутствии препятствий для пересечения иностранцами границы России

МИД РФ: препятствий для пересечения иностранцами границы России нет

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии препятствий для пересечения иностранцами границы России, если у них есть необходимые документы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«При этом обращаем внимание, что изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию не вносилось, дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют», — сказала дипломат.

27 апреля министерство иностранных дел Таджикистана порекомендовало гражданам республики временно не выезжать в Российскую Федерацию.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что гражданам Таджикистана рекомендуется временно воздержаться от поездок на территорию РФ на всех видах транспорта без острой необходимости.

До этого эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил, что граждане Таджикистана не обращались ни с какими жалобами на проблемы со въездом в Россию.

Ранее МИД Таджикистана выразил обеспокоенность массовыми случаями отказа во въезде в РФ.

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