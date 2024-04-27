В Израиле начались митинги за освобождение заложников и новые выборы

Волна массовых демонстраций протеста прошла в Израиле. По данным ТАСС, крупнейший митинг состоялся возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве.

По данным журналистов, участники акции требовали от властей согласиться на условия сделки, которые вдвигают палестинские радикалы, чтобы добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Также митингующие выступают за проведение досрочных выборов, так как возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию с заложниками на нынешнее правительство во главе с Биньямином Нетаньяху.

В других городах страны прошли аналогичные акции. По данным издания The Times of Israel, сотни людей собрались у дома Нетаньяху в приморском городе Кейсария.

31 марта израильские правоохранители арестовали 16 участников антиправительственной акции за нарушение общественного порядка.

Ранее в Тель-Авиве в толпу протестующих врезался автомобиль.