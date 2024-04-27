Легенда ЦСКА назвал имя лучшего отечественного тренера в истории

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает Константина Бескова одним из лучших тренеров в истории отечественного футбола.

«Бесков вообще мог из говна конфетку сделать — игрока уровня второй сборной СССР! И были такие игроки: и Фомичев, и Журавлев — до второй сборной они доходили. Бесков вкладывал им в голову о том, что они имеют право делать на футбольном поле, и чего не имеют, и что вообще не надо делать, потому что они этого не умеют. Установки были обалденные, каждому игроку он все разжевывал. Но потом они начинали сами соображать, и все заканчивалось.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.

Ранее экс-тренер «Зенита» заявил, что клуб может проиграть «Динамо».