На юго-востоке Турции полицейский открыл стрельбу в участке

В городе Адыяман, на юго-востоке Турции, сотрудник полиции открыл стрельбу в участке, в результате инцидента есть раненые. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

По данным журналистов, в результате нападения не менее двух полицейских получили ранения. К месту происшествия направлено множество машин скорой помощи. К настоящему моменту мужчины госпитализированы.

До этого в Финляндии задержали депутата парламента от правой партии «Истинные финны» Тимо Ворнанена по подозрению в стрельбе у ресторана.

Также, 27 апреля петербуржец оттачивал навык стрельбы на балконе соседа.

25 апреля в Калининском районе Петербурга старшеклассник принес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу по стенам.

Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу в подъезде из-за шума в квартире соседки.